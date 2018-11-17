En zirveye tırmandılar

Bizim Grup ve Dağcılık Spor Derneği KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümünde Bufavento Restoran’dan başlayarak toplamda 6 kilometrelik bir yürüyüş ve tırmanışı yaparak beşparmak dağının en zirvesine çıkışı 2 saatte gerçekleştirdi.

Bizim Grup ve Dağcılık Spor Derneği KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümünde Bufavento Restoran’dan başlayarak toplamda 6 kilometrelik bir yürüyüş ve tırmanışı yaparak beşparmak dağının en zirvesine çıkışı 2 saatte gerçekleştirdi.

Başlangıçta 13 kişi ile başlayan yürüyüş belli bir yerden sonra çok zor olduğu için büyük bölümünü 3 kişi devam etti . Dağdoğan Sadrazam, Hüseyin Güney, Ömer Karaahmetoğlu birlikte zirveye çıkarak K.K.T.C. bayrağını dağın zirvesine astı.