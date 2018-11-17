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En zirveye tırmandılar

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Bizim Grup ve Dağcılık Spor Derneği KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümünde  Bufavento Restoran’dan başlayarak  toplamda 6 kilometrelik bir  yürüyüş ve tırmanışı yaparak beşparmak dağının en zirvesine çıkışı 2 saatte gerçekleştirdi.
En zirveye tırmandılar

Bizim Grup ve Dağcılık Spor Derneği KKTC’nin 35. Kuruluş yıl dönümünde  Bufavento Restoran’dan başlayarak  toplamda 6 kilometrelik bir  yürüyüş ve tırmanışı yaparak beşparmak dağının en zirvesine çıkışı 2 saatte gerçekleştirdi.

Başlangıçta 13 kişi ile başlayan yürüyüş  belli bir yerden sonra çok zor olduğu için büyük bölümünü 3 kişi devam etti . Dağdoğan Sadrazam, Hüseyin Güney, Ömer Karaahmetoğlu birlikte zirveye çıkarak K.K.T.C. bayrağını dağın zirvesine astı.

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