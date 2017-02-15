 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.233
  • Altın 143,520
  • Dolar 3,6385
  • Euro 3,8450
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Endonezya haberleşme uydusu fırlattı

» »
Endonezya haberleşme uydusu fırlattı
Endonezya'nın "Telkom-3S" adlı haberleşme uydusu başarıyla fırlatıldı.

FRANSIZ GUYANASI'NDAN YÖRÜNGESİNE GÖNDERİLEN TELKOM-3S UYDUSU İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TELEVİZYON YAYINI, İNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN YANI SIRA KAPSAMA ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

 Endonezya'nın "Telkom-3S" adlı haberleşme uydusu başarıyla fırlatıldı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Telkom-3S uydusu, Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Fransız Guyanası'nın Kourou kentindeki Avrupa Uzay Ajansına ait fırlatma merkezinden yörüngesine gönderildi.

Yüksek çözünürlüklü televizyon yayını, internet ve iletişim hizmetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra kapsama alanlarını genişletme özelliğine sahip Telkom-3S ile başlıca ülkeye ait 17 binden fazla adadaki en uzak noktalara bu hizmetlerin ulaştırılması hedefleniyor.

Endonezya'da devlete ait telekomünikasyon şirketi Telkom ve Alenia Space sorumluluğunda yürütülen uydu projesinin 3,33 trilyon rupiaha (yaklaşık 250 milyon dolara) mal olduğu açıklanmıştı.

Bu arada, Telkom şirketi, daha önce gönderilen Telkom-1 uydusunun yerine daha hızlı internet erişimi sağlamak için 2018 yılında Telkom-4 adlı yeni uydu fırlatmayı planlıyor.

Telkom, 2014'te Fransız-İtalyan ortaklı Thales Alenia Space şirketi ile üçüncü uydusu olan Telkom-3S projesi için anlaşma yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tayvan’da soğuk hava 154 kişinin ölümüne yol açtı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:06
  • Pakistanda mayın patladı: 3 ölü13 Şubat 2017 Pazartesi 15:39
  • Filipinler'de deprem ateşkesi13 Şubat 2017 Pazartesi 12:56
  • Irak'taki şiddet olayları13 Şubat 2017 Pazartesi 09:41
  • Hindistan'dan önleme füzesi denemesi12 Şubat 2017 Pazar 10:43
  • Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem11 Şubat 2017 Cumartesi 11:27
  • Çin'de devlet hastanesinde AIDS skandalı10 Şubat 2017 Cuma 12:05
  • Musul'da hayvanlar da DEAŞ kurbanı09 Şubat 2017 Perşembe 15:49
  • Çin ordusundan ABD'ye: Savaştan korkmuyoruz09 Şubat 2017 Perşembe 13:41
  • Sri Lanka’da 1978 Anayasası’nı değiştirecek taslak gündemde09 Şubat 2017 Perşembe 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti