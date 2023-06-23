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Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının ''katastrofik'' şekilde patladığı belirtildi

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ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan turistik amaçlı Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söyledi.
Enkazına ulaşılan Titan denizaltısının ''katastrofik'' şekilde patladığı belirtildi

Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral John Mauger, Boston'da yaptığı basın açıklamasında, "Enkaz, su aracının katastrofik bir şekilde patlamasıyla tutarlı. Bu yüzden çalışmaya ve aşağıdaki bölgeyi aramaya devam edeceğiz." dedi.

Mauger, kazanın, Titan denizaltısının dalışa geçmesinden 1 saat 45 dakika sonra, araçla iletişimin koptuğu anda gerçekleştiğini bildirdi.

Denizaltında bulunanların tamamının öldüğüne inandıklarını belirten Tuğamiral, turistik denizaltının enkazını, yaklaşık 100 yıl önce batan Titanik'in pruvasına 488 metre uzaklıkta ve yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulduklarını kaydetti.

Denizaltı uzmanı Paul Hankin de enkazın 5 parçaya ayrıldığını, bunun "olayın ne kadar feci olduğunun ilk göstergesi" olduğunu ifade etti.

Hankin, "Aşağıda ne olduğunu tam olarak belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Daha önce, Titan denizaltısının sahibi OceanGate Expeditions firması, yaptığı açıklamada, "denizaltıda bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını" belirtmişti.

- Uzaktan kumandalı araçtan bir süredir haber alınamıyordu

Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltının, "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti. GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Kanada askeri arama uçağının, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit ettiği, bunların 30 dakika aralıklarla duyulduğu bildirilmişti. Ancak bu seslerin, denizaltıya ait olup olmadığı kesinleşmemişti.

ABD Donanması da denizaltının bulunması halinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 6 bin metre derinliğe kadar ağır denizaltı nesnelerini çekebilen bir kaldırma sistemini hazır hale getirmişti.

Uzmanlar, pazar günü kaybolan turistik denizaltı aracındaki oksijenin, dün Türkiye saatiyle 14.00'ten itibaren tükenmiş olacağını öngörmüştü.

Geminin, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uydu internet sistemini kullandığı belirtilmişti.

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