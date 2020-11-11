EOKA Büstüne Saldırı

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa “Hrisaliniotissa Bahçesi” içerisinde bulunan, EOKA tedhiş örgütü mensubu Stavros Stilianidis’e ait büste kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazı yazıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, son 2 gün içerisinde gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda, büstün üzerine “No more heroes” (Daha fazla kahraman istemiyoruz) yazıldığını belirtti.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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