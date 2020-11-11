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EOKA Büstüne Saldırı

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Stavros Stilianidis’e Ait Büste Sprey Boyayla Yazı Yazıldı
EOKA Büstüne Saldırı

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa “Hrisaliniotissa Bahçesi” içerisinde bulunan, EOKA tedhiş örgütü mensubu Stavros Stilianidis’e ait büste kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazı yazıldığı bildirildi.


Fileleftheros gazetesi, son 2 gün içerisinde gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda, büstün üzerine “No more heroes” (Daha fazla kahraman istemiyoruz) yazıldığını belirtti.


Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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