Erdoğan’ın da katılacağı BM Genel Kurulu’nda corona virüsü endişesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları bu hafta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı oturumlarda, Covid-19 salgını, Afganistan’ın durumu ve küresel ısınmayla mücadelenin öncelikle ele alınacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları bu hafta başlıyor. Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı oturumlarda, Covid-19 salgını, Afganistan’ın durumu ve küresel ısınmayla mücadelenin öncelikle ele alınacağı bildirildi.

Corona virüs pandemisi nedeniyle geçen yıl zirveye katılım sadece video mesajlar üzerinden olmuştu. Bu yıl ise, 21 Eylül’de başlayacak zirveye 193 ülke liderlerinin üçte biri yine video mesajı göndererek, diğerleri ise New York'a gelip Genel Kurul'da konuşma yapıp, ikili temaslarda bulunarak katılacak.

Ancak bu durum, corona virüsü ile ilgili endişeleri de ortaya çıkardı. Pandeminin etkilerinin yoğun bir şekilde görüldüğü ABD, ev sahibi olmasına rağmen, üye ülke liderlerini New York'a gelme konusunda teşvik edici bir tutum sergilemedi. Toplantılara katılacak ülke temsilcilerinin ise küçük heyetlerle New York'a gelmesi istendi.

BM BİNASI GİRİŞİNDE AŞI OLMA ŞANSI

New York kenti de salgının yayılmasını engellemek için ABD’ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse Covid-19 testi de yaptırabilecek.

Ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro gibi genel kurula katılacak ancak aşı olmayan isimler endişeleri artırıyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü aşısı olmamasına rağmen BM Genel Kurulu’na katılacağını ve konuşma yapacağını açıklamıştı.

ABD’nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurulu’nun ‘corona virüsü yayıcı’ bir etkinlik olmasından endişe duyuyoruz.” dedi. Thomas-Greenfield, ‘Bu olasılığı engellemek için tüm önlemleri almamız gerekiyor.” ifadelerinde bulundu. BM Genel Kurulu için ABD’ye gelen tüm temsilcilerin ve devlet başkanlarının negatif corona virüsü testi gösterme zorunluluğu var.

AŞI ADALETSİZLİĞİ EN ÖNEMLİ KONULARDAN

BM’nin ele alacağı öncelik konulardan biri de, dünyada corona virüsü aşısının dağıtım adaletsizliği… Dünyada şu ana kadar uygulanan 5,7 milyar doz aşının sadece yüzde 2'sinin Afrika'da kıtasında uygulanması bu konudaki adaletsizliği en fazla ortaya koyan örnek olarak gösteriliyor. Aşı adaletsizliğinin toplantının öncelikli konuları arasında yer alması bekleniyor.

Zirveye katılacak liderler arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi bulunuyor.

ERDOĞAN NEW YORK’A ULAŞTI



Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise katılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 76’ıncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmalarına katılmak için eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle New York'a ulaştığı bildirildi.