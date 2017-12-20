Erhürman: “Alnımız ak, kadromuz ve programımız ortada”

Erhürman ve milletvekili adayları Esentepelilerle buluştu. Köy meydanında toplanan yurttaşlara seslenen Erhürman, bu seçimin çok kritik olduğunu belirterek halkın bu düzenin değişmesinden yana oy kullanmasını istedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bir varoluş ve haysiyet mücadelesi veriyor ve bu mücadele ancak toplumun tüm kesimleriyle birlikte verilirse başarıya ulaşır. CTP ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal kalkınma programını CTP’de birleşen sivil toplum önderleriyle birlikte hazırladı. Bu düzeni halkımızla birlikte değiştireceğiz” dedi.

UBP hükümetlerinin daima kendi ayrıcalıklılarını yarattığını ve kendi çevrelerini zengin ettiğini söyleyen Erhürman, “peşkeş, rüşvet, talan son 20 ayda tavan yaptı. Gözümüzün içine baka baka yapıyorlar ve açıklama gereği bile hissetmiyorlar” dedi. Bir hafta önce Hüseyin Özgürgün’ün bir gazeteye verdiği röportajda, ‘20 aydır verdiğimiz hizmetlerden ve yaptıklarımızdan halkımız çok memnun. Daha fazlasını yapmak için 5 seneliğine yetki istiyoruz’ dediğini hatırlatan Erhürman şöyle konuştu:

“Aslında bir tek şey için yetki istiyorlar. 20 ayda kırdıkları yolsuzluk, hukuksuzluk, adaletsizlik rekorlarını, katmerlisini yaparak 5 yıla yaymak için. Kıbrıs Türk tarihinde hiç olmamış şeyler yaşanıyor. Gelin halkın önünde televizyonda konuşalım diyoruz kaçıyorlar. Ya açıklama yapın ya da çekilin, başka yolunuz yok diyoruz sesleri çıkmıyor. Kimsenin, biz ne yaparsak yapalım, susar konuşmazsak nasılsa unutacaklar ve yine bizi seçecekler oyununu oynamaya, Kıbrıs Türk halkının zekasını aşağılamaya hakkı yok. Bu iş bitti Sayın Özgürgün. Bütün halkıma çağrı yapıyorum. Size gelip oy istediklerinde onlara 20 ayda ve özellikle bu son günlerde yaşananları, yapılan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri sorun. Bütün bunları kabullenmemizi, bunlar yokmuş gibi davranmamızı nasıl beklersiniz, haysiyetimizle, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğiyle oynamanıza izin vermemizi bizden nasıl istersiniz diye sorun. Bir de sakın ha bu işi sadece Özgürgün’ün üzerine yıkıp kendileri sütten çıkmış ak kaşıkmış gibi ortada gezmelerine göz yummayın. Hepsi susuyor ve hepsi de bu olan bitene ortaktır. Kimse Kıbrıs Türk halkıyla dalga geçmeye kalkmasın.”

BİZ HALKIZ, BURADA BİZ VARIZ, ÇALIŞIR, YAPARIZ!

CTP’nin başkanı olarak alnının ak olduğunu kaydeden Erhürman, göreve geldiği son bir yılda gidilmedik köy, konuşulmadık üretici bırakmadıklarını kaydederek ortaya koydukları Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nın toplumun tüm kesimleriyle birlikte yazıldığını belirtti. Bu programı uygulayacak 50 kişilik bir kadro ile halkın karşısına çıktıklarını, toplumun bütün kesimlerinden temsiliyet kabiliyeti olan kişilerin CTP’de buluştuğunu belirten Erhürman, “Çünkü CTP biliyor ki Kıbrıs Türk halkı bir varoluş ve haysiyet mücadelesi veriyor ve bu mücadele ancak toplumun tüm kesimleriyle birlikte verilirse başarıya ulaşabilir. CTP ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal kalkınma programını CTP’de birleşen sivil toplum önderleriyle birlikte hazırladı. Bu düzeni halkımızla birlikte değiştireceğiz. Hepimiz elimizi taşın altına koyduk, bir hissa diyeceğiz ve bu taşı Kıbrıs Türk halkının üstünden kaldıracağız” dedi. Bu halkın üreteceğini, ürettiğini satacağını, kazandığını adil bölüşeceğini kaydeden Erhürman, bu düzeni değiştirmek için 7 Ocak günü halktan tam yetki istediğini söyledi. “Biz halkız, burada biz varız, bu düzeni biz değiştiririz” diyen Erhürman, ortaya koydukları programın kelimesi kelimesine uygulanacağını, çok çalışıp, başaracaklarını söyledi.



