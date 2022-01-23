Erhürman: CTP Oy Oranını Ve Vekil Sayısını Yüzde 50 Artırdı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başına açıklamada bulundu.

Erhürman şu ifadeleri kullandı: CTP oy oranı ve vekil sayısını yüzde 50 artırdı. Sonuçları parti yetkili organlarında değerlendirmeye başlayacağız. Ekonomik kalkınma ve dünyalarla buluşma vizyonu halktan takdir aldı. Güçlü bir kadroyla halkın karşısına çıktık ve güçlü bir şekilde meclise gireceğiz. CTP güçlü bir şekilde seçimden çıktı. CTP mecliste Krizde halkın temel direği olarak yer alacak. CTP için başarı birinci parti çıkmak ve hükümeti kurmaktır. Birşey olmak için değil bir şey yapmak için halkın karşısına çıktık. Vizyonumuzu halkla paylaştık halktan teveccüh gördük. Halkın istikrarlı bir yapıya kavuşma ekonomik krizden çıkma istencini görüyoruz. Hükümette yer almazsak sert bir muhalefet koyacağız. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.