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Erhürman Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti

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Erhürman Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti
Erhürman Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminde insanların hükümete güven duymamasının, toplumsal endişeyi artırdığını vurguladı.

CTP lideri Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Restorancılar Birliği’ni ziyaret etti.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada hükümetin pandemi sürecini çok kötü yönettiğini vurguladı. Hükümet ortakları arasında kamuoyu önünde sürekli bir çatışma yaşandığını, tutarsız kararlar nedeniyle toplumun bütün kesimlerinin huzursuz olduğunu anlatan Erhürman, okulların açılıp açılmaması konusundaki tartışmanın da devam ettiğini vurguladı.

Başbakan’ın Başbakan Yardımcısı’nı ‘popülizm yapmak’la, Eğitim Bakanı’nın Bayındırlık Bakanı’nı ‘fiber optik konusunda görevini yapmamak’ suçladığını anımsatan Erhürman, “Sorun çözen değil, sorunlara sorun ekleyen bir hükümet var. Karar almakta güçlük çekiyorlar ve aldıkları kararları da uygulamayı beceremiyorlar” dedi.

Hükümetin restoranlar için aldığı son kararın ‘gerçekçi ve uygulanabilir olmadığı’nı kaydeden Erhürman, limandaki insanların dahi PCR sonuçları çıkıncaya kadar izole bir yerde tutulamadığını anımsattı ve “Bütün lokantalarda iç düzenlemelerle ilgili denetim yapılacağını düşünmek dahi mümkün değil” dedi.

Esas sorunun, pandemi endişe yayıldıkça insanların ekonomik faaliyetlerini sınırlamasından kaynaklandığını ifade eden Tufan Erhürman, “İnsanların ekonomik faaliyetten çekilmesi için hükümet kararı gerekmez. Endişe yaratmak yeter de artar bile. Maalesef hükümet de endişe üstüne endişe yaratmakta çok marifetli” dedi.

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