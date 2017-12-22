Erhürman ve milletvekili adayları Değirmenlik’i ziyaret etti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Değirmenlik’te bölge halkıyla buluştu.



CTP’den verilen bilgiye göre, Değirmenlik Spor Kulübü’nde toplanan kalabalığa hitap eden Erhürman, halkın tüm kesimlerini temsil eden kişilerin CTP’de birleştiğini ve Kıbrıslı Türklerin varoluş için yürüyüşe geçtiğini belirterek, “Öyle bir kadromuz var ki yanından bile geçemezler, yakınına bile uğrayamazlar. Sarı karıncalar hareketlendi, şimdi fırtına başlıyor” dedi.

Erhürman, bu seçimin çok kritik olduğunu kaydederek halkın ve ülkenin geleceğinin 7 Ocak’ta belirleneceğini ifade etti.

Başbakan Özgürgün’ün banka hesaplarının gazetelerde yayımlandığına dikkat çeken Erhürman, “bana brifing vermeyeceğini, sadece halka hesap vereceğini söylüyordu. İşte hesap verme zamanı geldi. Halk soruyor. Buyur hesabını ver. Ya hesabını ver, açıklamanı yap, ya da bu seçimden çekil. Demokrasinin gereği budur. Hukuk elbette seçimden sonra bütün unsurlarıyla devreye girecektir” dedi.

Erhürman, şöyle konuştu.

“Ne karşımıza çıkarlar, ne de açıklama yaparlar. Çünkü bunların söyleyebileceği sözü yoktur. Bu halkın geleceğine dair hayalleri yoktur. Bütün hayalleri kendilerine dairdir. Bunların bir tane hayali var başka hayalleri yok. Tek hayalleri bir şey olmak, bir koltuğa oturmak, bir makam sahibi olmaktır.”

Kendilerinin bir şeyler yapmak, bu halka, bu memlekete bir şeyler vermek, geleceği bugünkünden çok daha güzel kurmak gibi hayalleri olduğunu dile getiren Erhürman, CTP’nin 1970’ten beri bunun için var olduğunu söyledi.

Erhürman, “Her birinin elinde bir kartvizit, ‘bana da bir tikçik’ diye dileniyorlar. CTP’nin 50 adayı ise kol kola girdi ve birlik içinde, dayanışma içinde, el birliğiyle mücadele içindedir. Bizim derdimiz tikçik değil, halkımızdır, memleketimizdir. Bizim adaylarımız bugüne kadarki hayatlarıyla, duruşlarıyla, birikimleriyle bu memlekete çoktan mühürlerini vurdular, kartvizite gerek yok” diye konuştu.

“YA YALAN VE TALAN, YA PLAN VE PROGRAM”

Eldeki verilere göre seçimin UBP ve CTP arasında geçtiğini savunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin yalan ve talan vaat ettiğini, CTP’nin ise plan ve programıyla yola çıktığını söyledi.

CTP’nin hazırladığı ekonomik ve sosyal kalkınma programını halka tanıtan Erhürman, bu programın uygulanacağını ve yalan ile talanın ortadan kalkacağını, haysiyetin, adaletin, üretim ve hizmetin geleceğini söyledi.

Bu değişimin gerçekleşeceğini savunan Erhürman, “Pazartesiden itibaren bu planın broşürünü tüm halkımıza dağıtmaya başlıyoruz. O broşürlerde ne yapacağımızı anlattık. Çevre, sağlık, eğitim, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılıkta neler yapacağımız en güzel şekliyle o broşürlerde var. CTP hükümete geldiği zaman yapacağını seçim öncesinden yaptı. Kıbrıs Türk halkını bütün kesimleriyle birleştirdi ve varoluş için yürüyüşe geçti” dedi.