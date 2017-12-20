Erhürman: “Ya bu hesapları açıkla, ya da adaylıktan vazgeç”

Erhürman, “Bugün oldu hala bir açıklama yapılmadı. Bu suskunluğu kabul etmek mümkün değildir. Eğer Özgürgün bunu açıklayamayacaksa adaylıktan derhal vazgeçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü “basına yansıyan banka hesapları hakkında açıklama yapmaya” davet etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, “Bugün oldu hala bir açıklama yapılmadı. Bu suskunluğu kabul etmek mümkün değildir. Eğer Özgürgün bunu açıklayamayacaksa adaylıktan derhal vazgeçmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Özgürgün’ün “banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar hakkında” kamuoyuna açıklama borcu olduğunu söyleyen Erhürman, şunları kaydetti:

“Ortada birtakım banka hesapları var. Konunun ne olduğuna bakmıyorum. Bunların mahkemeye sunulan evrak olduğu iddia ediliyor ve gazetede yayımlandı. Ben dört buçuk yıldır milletvekiliyim, aldığım para ortada. Milletvekilliğine başlarken sunduğum mal bildirimimde neyin olduğu da yazıyor. Bir Toyota arabam ile Gönyeli’de bir apartman dairem vardı. Arabam hurdaya çıktı, sonra ikinci el bir Mazda aldım. Evlendim ve eşimle birlikte bir ev aldık, ondan dolayı aldığımız borcu ödemeye devam ediyoruz. Dört buçuk yıl önceki mal bildirimimden bugüne kadar olan değişiklik bu. Bu noktadan sonra Sevgili Hüseyin Özgürgün’ün çıkıp şunu demesi gerekir: Bu belgeler yalandır, yoktur veya vardır ama bunun kaynağı şudur. Diyelim ki mirastır. Kamuoyu gibi ben de bunu bekledim. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmadı. Ama bu suskunluğu daha fazla kabullenmek siyaset kurumunun daha da fazla yıpranmasına göz yummak anlamına gelir.”

Erhürman, Özgürgün’ün bu açıklamayı yapmamasının sadece kendisine ya da UBP’ye zarar vermediğini, aynı zamanda Kıbrıs Türk siyasetine yönelik zaten yıpranmış olan güveni daha da zedelediğini kaydetti.

7 Ocak seçimlerinde başbakan olmak için halktan yetki istediğini söyleyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletvekili ve başbakan maaşı belli. Bu maaşla 700 bin dolarının olamayacağını bu memlekette herkes biliyor. Bütün kalbimle diliyorum ki bu işte bir yanlışlık olsun. Eğer Özgürgün bunu açıklayamayacaksa adaylıktan vazgeçmesi gerekir. UBP de Özgürgün’ün arkasına saklanıp gezip gezip ‘bunu temizleyeceğiz, yerine başka bir başbakan getireceğiz’ demekten vazgeçsin. Çünkü bu UBP’nin de sorumluluğudur. Kıbrıs Türk siyasetini böyle bir yükün altına sokmaya hakları yoktur”.