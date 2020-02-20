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Erhürman zitareylerien devam ediyor

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Erhürman, memleketin çok ciddi sorunları bulunduğunu belirterek, bu sorunları çözmek için Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.
Erhürman zitareylerien devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, memleketin çok ciddi sorunları bulunduğunu belirterek, bu sorunları çözmek için Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman, Girne 23 Nisan İlkokulu’nu, Anafartalar Lisesi’ni, Girne Belediyesi’ni ve CTP Ozanköy Ocak Örgütü’nü ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Erhürman, memleketin çok ciddi sorunları bulunduğunu ve bu sorunları çözmek için de Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir vizyona ihtiyaç olduğunu, o vizyon ortaya konulmadığı takdirde bu sorunların çözümünün çok güç olacağını söyledi.

 

ERHÜRMAN: “DIŞARIDAN PARA GELMESİNİ BEKLEMEMELİYİZ”

“Ekonomik olarak ayakta durma meselesini çözemedik. Çözemediğimiz için de önceki gün gerçekleştirilen Maraş toplantısının sonrasında, yeni hastane yapılması müjdesini halkımıza Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı verdi” diyen Erhürman, bu müjdeyi vermesi gerekenin kendi Sağlık Bakanları ya da Başbakanları olduğunu ifade etti. Erhürman, şöyle konuştu: 

“Eğer biz bütçemiz içerisinde bir yatırım bütçesi yaratmayı başaramazsak, o zaman bugüne kadar olduğu gibi hastanelerimizi yapamayacağız. Okullarımızı yapamayacağız. Yollarımızı yapamayacağız. Bunları yapabilmemiz için dışarıdan para gelmesini bekleyeceğiz. Burada yapmamız gereken ve yapabileceğimize yürekten inandığım şey, kendi ayakları üzerinde durabileceğimizdir. Hastanemizi de okulumuzu da yollarımızı da yapabiliriz. Ama Cumhurbaşkanlığı makamının bu işin içinde daha aktif buluşmasına ihtiyacımız var.”

 

“TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞMUYOR, BİZE KONUŞUYOR”

Kendi ayakları üzerinde durdukları gün Türkiye’yle ilişkilerde dilin de değişeceğini dile getiren Erhürman, “Ben şu anki dili şöyle tanımlıyorum: Türkiye şu anda bizimle konuşmuyor, bize konuşuyor. Esas olması gereken iletişimdir. Bizimle konuşacağı bir durumu yaratmaktır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti’yle de Avrupa Birliği’yle de Güney Kıbrıs’la da akıl yoluyla, diplomasi yoluyla konuşabilme becerisine sahibiz. Kendimizi anlatma becerisine sahibiz.” dedi.

 

“YÜRÜTMEDE İSTİKRARA SAHİP TEK MAKAM CUMHURBAŞKANLIĞI”

İstikrarlı bir görev süresine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Erhürman, yürütmenin içinde bu istikrara sahip tek bir makam bulunduğunu, onun da Cumhurbaşkanlığı olduğunu söyledi.

Erhürman, “Bizim bu makamı çok daha etkili, çok daha aktif kullanmamız lazımdır. Herkesin bu memlekette bir ortak derdi var. Varlığımızı, kültürümüzü, kimliğimizi her halk gibi geleceğe taşımak istiyoruz. Biz bunu istiyorsak, aynı anda hem Kıbrıs sorununun bir an önce çözümü için hem çözüme henüz ulaşamadığımız koşullarda uluslararası alanda sorunları çözmek için hem de özgüvenimizi korumak adına, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak için Cumhurbaşkanlığı’nı çok daha aktif kullanmalıyız”  diye konuştu.

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