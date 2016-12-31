Erkekler diyet yaparken nelere dikkat etmeli?

Erkeklerin sıklıkla yaptığı beslenme alışkanlıklarına değinen Diyetisyen Elif Yıldız, atıştırmalıklardan protein alımına kadar birçok konuda önemli uyarılar yaptı.

Artık sadece kadınlar diyet yapmıyor. Erkekler de son zamanlarda diyet ve spor konusuna önem vermeye başladı. Ancak erkeklerin yaptıkları diyette dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Diyetisyen Elif Yıldız, önemli tüyolar verdi.

Dermaklinik Estetik Ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, “Pazartesi başlayan diyet sohbetleri salı biter, bu konular hep gündemde kalırdı. Bayanlar arasında diyet tarifler, uygulanan diyetler konuşulurdu. Ama artık son yıllarda erkekler de beslenme ve spor konusunda ilgilenmeye başladı. Yediklerine dikkat eder hale geldiler” dedi.

DİYET YAPAN ERKEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Erkeklerin genelde unuttuğu şey ara öğün yapmak olduğunu kaydeden Diyetisyen Elif Yıldız, “Özellikle akşamüstü ara öğünleri yapılmadığında, öğle yemeğinden akşama kadar hiçbir şey yenilmediğinde, akşam yenilen yemek daha çok kilo aldırır. Yağlanmaya sebep olur. Oysa mini bir ara öğün yapmak bu durumun önüne geçecektir. En azından eve dönerken yanınıza alabileceğiniz badem, ceviz, beyaz leblebi, kuru meyve ile akşam öğününde gereğinden fazla gıda alımının önüne geçmiş olursunuz. 1 bardak ayran yemek öncesi iştahı baskılar” diye konuştu.

Sürekli oturur pozisyonda çalışanların, hareket düzeyini arttırması gerektiğini belirten Yıldız, “Uzun süreli oturur pozisyonda kaldığınızda ara ara kalkıp ofiste mini yürüyüşler yapmalısınız. Asansör yerine merdiven kullanmalısınız. Mümkünse günde 30 dk orta şiddette yürüyüş yapmanız sizi hareketsizlikten kurtaracaktır. Uzun süren toplantılar, masaya konulan zararlı atıştırmalıklar kilo alımının bir diğer sebebidir. Eğer imkanınız varsa ikramları değiştirtmeye çalışın. Hamur işi, kurabiye, tatlı atıştırmalıklar yerine kuruyemiş, kuru meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar ayarlamaya çalışın. Eğer imkan yoksa toplantıya girmeden önce yanınızda bulundurduğunuz sağlıklı atıştırmalıklardan (ceviz, badem, kuru meyve vs.) tüketin ki gözünüz zararlı ikramlara kaymasın” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin yaptığı beslenme konularındaki hatalardan biri de kahvaltıya vakit ayırmamaktan kaynaklı hızlı yenen gıdalar olduğunu ifade eden Yıldız, “Poğaça ve hazır meyve suyu vakitten kazanmak gibi görünse de, vücuda geri dönüşleri çok da iyi olmaz. Artık fırınlarda, pastaneler de sağlıklı sandviçler, mini kahvaltı tabakları bulmak mümkün. Tercihinizi bunlardan yana kullanmanız sağlığınız açısından daha iyi olacaktır” dedi.

KAS YAPAYIM DERKEN…

Diyetisyen Yıldız, “Ergenlikte başlayan kaslı vücut görünüm takıntısı bazen kullanılan protein tozlara bağlı sağlık problemlerini ortaya çıkarabiliyor. Spor salonlarında kontrolsüzce verilen bu tozlar böbrek ve karaciğere zarar verebiliyor. Sadece protein arttırmak çözüm değildir. Proteinle beraber karbonhidratı da dengeli bir şekilde arttırmak gerekir. Yani her besin ögesinin bulunduğu (karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller) dengeli bir beslenme, bir uzman tarafından oluşturulmalıdır. Bunun için protein tozu şart değildir. Doğru bir beslenme ve spor programı ile iyi bir görünüme kavuşmak mümkün” şeklinde konuştu.