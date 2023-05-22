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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanımaya hazırız

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel nüfusun hakları ve güvenliği konusunda garanti verilmesi durumunda Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıyabileceklerini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın parçası olarak tanımaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel nüfusun hakları ve güvenliği konusunda garanti verilmesi durumunda Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıyabileceklerini söyledi.

Pazartesi düzenlediği basın toplantısında Paşinyan, müzakerelerin ilerleyen bölümlerinde Dağlık Karadağ'daki Ermeni nüfusun güvenliğinin ve haklarının ele alınması gerektiğini belirtti. 

Paşinyan, ''Eğer Azerbaycan ve biz birbirimizi doğru anlıyorsak, Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü belirlenen sınırlar içerisinde tanıyacak. Bakü de 29 bin 800 kilometre karelik alanda Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacak'' diye konuştu.

Ermenistan lideri ayrıca, bu yönde bir karar alınması durumunda, Azerbaycan'ın "etnik temizlik" uygulamasını önlemek için uluslararası güvenlik garantileri de isteyeceklerini vurguladı.

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