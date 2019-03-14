Esentepe Belediye çalışanları 9 aydır ödenmiyor

Esentepe Belediyesinin, müzminleşen maaş ödememe hastalığının, tekrar nüksettiği öne sürülüyor. Esentepe Belediyesi çalışanlarının 9 aydır maaş almadıkları ve çalışanların bu nedenle huzursuz olduğu ileri sürülüyor.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın daha önceki başkanlık döneminde de aylarca maaş alamayan Esentepe Belediye çalışanları, Erdoğan’ın ikinci dönemde de maaş ödememesi nedeniyle, bıçağın kemiğe dayandığını ve evlerinde huzurlarının kalmadığını dile getiriyor.

Esentepe Belediyesinde, 2018 yılı içerisinde çalışanlar aylarca maaş alamamış, bu konuda yaşanan huzursuzluk sonrasında, Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın, seçimlerde bu nedenle kendisine oy vermeyen personele yönelik davranışlarının sertleşmesi üzerinede, çalışanların üye oldukları Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Esentepe Belediyesi’nde greve gitmişti.

Esentepe Belediyesi çevrelerinden güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, ben Esentepe Belediyesi çalışanının ailesinden biriyim. Belediye çalışanları tam 9 ay oldu maaş alamıyor. Bu nedenle çalışanlar huzursuzdur. Evimize ekmek götüremiyoruz. Karı ve kocalar parasızlık nedeniyle bir birine giriyor ve hiç sebepsiz tartışıyor. Bıçak artık kemiğe dayandı. Dayanacak güç kalmadı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Esentepe Belediyesinin maaş ödememesine ve ailelerin zor durumda kalmasına nedense, Belediye Emekçileri Sendikası da sesiz kalıyor. BES’den de bu konuda ses yok. Huzursuzluklar giderek artmaya başladı. Artık bu konulara da değinerek yaşadıklarımıza değinin ifadesinde bulundu.