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Esentepe'de bala yüklü kamyon yandı!

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Esentepe’de bugün öğle saatlerinde balya yüklü bir tırda çıkan yangında tırla birlikte 600 balya ve iki dönümlük arazideki bazı ağaçlarla makilik alan tamamen yandı.
Esentepe'de bala yüklü kamyon yandı!

Esentepe’de bugün öğle saatlerinde balya yüklü bir tırda çıkan yangında tırla birlikte 600 balya ve iki dönümlük arazideki bazı ağaçlarla makilik alan tamamen yandı.

Polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları saat 14.00 itibarıyla devam ediyordu. Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Esentepe'de golf sahasının kuzey kısmındaki toprak yolda Halil Behcetoğlu yönetimindeki THH 124 plakalı balya yüklü tır araçta, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Tırın arkasında yüklü 600 kare balya, tır araç ve iki dönümlük arazi içinde bulunan 2 zeytin, 4 çam ağacı ve makilik alan tamamen yandı.
 

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