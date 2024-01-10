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Eşini tehdit etti: Boşayamazsın beni, seni keserim

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Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan L.K mahkemeye çıkarıldı.
Eşini tehdit etti: Boşayamazsın beni, seni keserim

Polis memuru Murat Hacıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 9 Ocak 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında alkol alıp, Lefkoşa’da Gelibalo bölgesinde bulunan ikametgahına gittikten sonra telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle eşi K.K.’nin üstüne yürüyerek, ona hitaben, “Boşayamazsın beni, seni keserim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının 9 Ocak’ta Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde alkol tedavisi aldığını, sadece alkollü olduğu durumlarda şiddete başvurduğunu beyan ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıya yapılan alkol testinde 250 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının eşini darp ettiğine dair poliste 3 ayrı kayıt bulunduğunu ancak müşteki şikayetçi olmadığı için ileri işleme gidilmediğini kaydetti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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