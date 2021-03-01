Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 3 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 2 yıl tecil edilmiş toplamda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl aralık ayında görülen duruşmada savcılık, ifadesinde kendisine karşı açılan soruşturmalar hakkında bilgi edinmek için eski yargıç Gilbert Azibert'e rüşvet vermek dahil tüm suçlamaları reddeden Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 2 yılı tecil edilmiş 4 yıl hapis istemişti.

Sarkozy, kendisine karşı açılan davalarla ilgili gizli bilgilere ulaşmak için avukatı aracılığıyla, yargıç Gilbert Azibert ile yolsuzluk paktına girmekle suçlanıyordu.

"2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü"ne dair suçlamalar nedeniyle açılan soruşturmalarda, Sarkozy'nin avukatı Herzog'un Sarkozy ile iletişim için özel bir hat açtığı keşfedilmişti.

Telekulak davası suçlamaları, "Paul Bismuth" denilen hatta kaydedilen konuşmalara dayanıyor.

Konuşmalarda Sarkozy, Temyiz Mahkemesinin 2007'deki seçim kampanyasında Fransa'nın en zengin kadını, L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan 150 bin euro bağış kabul ettiğine yönelik iddiaları dikkate almamasını istiyor.

Sarkozy, 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürütmekle suçlanıyor.