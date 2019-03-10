  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Etiyopya'da 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

» »
Etiyopya'da 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan bir yolcu uçağı düştü.
Etiyopya'da 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Etiyopya Havayolları'na bağlı Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı düştü.

Uçakta 149'u yolcu, 8'i personel 157 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçağın kalkıştan 6 dakika sonra düştüğü belirtiliyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pazar sabahı Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Başbakan Ahmed kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Uçak düşenlerden sağ kalan olmadığı açıklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır: Erdoğan terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor27 Şubat 2019 Çarşamba 18:20
  • Uçak kaçırma girişimi !24 Şubat 2019 Pazar 19:05
  • Cellat yorgun olduğu için üç kez infazdan kurtulan idam mahkumu21 Şubat 2019 Perşembe 16:52
  • Cellat yorgun olduğu için üç kez infazdan kurtulan mahkum21 Şubat 2019 Perşembe 14:44
  • 4 milyon kişiyi doyuracak gıda yardımı çürüyor11 Şubat 2019 Pazartesi 18:59
  • Kenya’da milyarder Türk’e istismar kelepçesi10 Şubat 2019 Pazar 18:53
  • O ülkede tecavüzler yüzünden ulusal çapta acil durum ilan edildi08 Şubat 2019 Cuma 16:05
  • 200 yaşındaki kayıp şehir, Güney Afrika bitki örtüsü altında keşfedildi03 Şubat 2019 Pazar 15:24
  • Altı çocuk 'vücut parçaları için' öldürüldü29 Ocak 2019 Salı 17:54
  • 'Apartheid rejimiyle bağlantılı milisler, Güney Afrika'da siyahları yok etmek için sahte aşı kampanyasıyla AIDS yaydı'28 Ocak 2019 Pazartesi 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti