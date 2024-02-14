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Ev değil, uyuşturucu yuvası... Suçunu itiraf etti...

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Lefkoşa ve Alayköy’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle tutuklanan B.E yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda tutuklanan A.V ise suçsuz olduğu tespit edilerek, serbest bırakıldı.
Ev değil, uyuşturucu yuvası... Suçunu itiraf etti...

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Ekin hakkındaki olguları polis memuru Murat Kermeoğlu aktardı.

Polis, 10 Şubat 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Büyük Raşit Sokak Dervişe Sakallı Apartmanında kalan zanlı B.E'nin ikametgahında yapılan aramada 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 190 adet uyuşturucu haplar ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet siyah renk hassas terazi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rolü şekline getirilmiş 10 TL kağıt  para uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 24 bin TL , 650  Dolar ile 1100 Euro nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Alayköy’de uyuşturucuları saklamak için bir evinin bulunduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının Alayköy’deki evinde 20:45-21:10 saatleri arasında yapılan aramada 180 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 300 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlı Ekin’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 14 Aralık 2023 tarihinde 40 gram kokain, 400 gram hintkeneviri ve 550 adet hap şeklinde Girne Turizm Limanından ülkeye ithal ettiğini, 15 Aralıkta 56 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve 20 adet hap satarak, 36 bin TL para aldığını, evinde bulunan 24 bin TL paranın 36 binden geriye kalan meblağ olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis, zanlının uyuşturucu verdiği şahısların da arandığını ifade ederek, soruşturma amaçlı 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargı Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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