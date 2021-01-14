‘Evde Tek Başına’nın yıldızı da destek verdi: Trump filmden çıkarılsın

‘Evde Tek Başına‘ serisinin ikincisinde figüran olarak yer alan ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital yöntemlerle filmden çıkarılması için başlatılan kampanyaya filmin yıldızı Macaulay Culkin de destek verdi.

‘Evde Tek Başına‘ serisinin ikincisinde figüran olarak yer alan ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital yöntemlerle filmden çıkarılması için başlatılan kampanyaya filmin yıldızı Macaulay Culkin de destek verdi.

6 Ocak günü, Trump destekçileri, ABD kongre binasını basmış, Joe Biden’ın seçim zaferini doğrulayacak oylamanın düzenlenmesini engellemişti. Trump, altı kişinin hayatını kaybettiği ‘kongre baskını’nı kışkırtmakla suçlanmıştı.

Olayların ardından Twitter hesabı kalıcı olarak kapatılan Trump kullanıcıların diline düşmüş, ‘Evde Tek Başına 2‘de oynayan figüran olarak anılmıştı.

1992 yapımı filmin bu sene televizyondaki gösterimleri öncesi Trump’ın yer aldığı birkaç saniyelik sahneden dijital yollarla silinmesi talep edilmişti.

Bu çağrılara destek veren filmin, bugün 40 yaşında olan çocuk yıldızı Macaulay Culkin, ayrıca söz konusu sahneyi Trump’ı silerek paylaşan bir kullanıcıya “Bravo” yanıtı verdi.

O dönem işadamı olan Trump, filmde lobinin nerede olduğunu soran Kevin karakterine tarif verdiği altı saniyelik oyunculuk performansıyla ‘göz dolduruyor‘.

Filmin yönetmeni Chris Columbus geçen yıl Trump’ın sahibi olduğu Plaza otelinde geçen sahnelere kendisinin de filmde yer alması koşuluyla izin verdiğini anlatmıştı.