Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nin Topladığı Çöp Miktarı Şaşkınlık Yarattı

Her hafta yeni bir alanda çevre temizliği gerçekleştiren Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, bu hafta da Lapta Kıyı Şeridi’nde yer alan Antik Lambusa Kenti, Ahiropietos Manastırı ve Evlambios Şapeli’nin bulunduğu bölgelerin çevresinde temizlik faaliyetini gerçekleştirdi.

Çevre temizliği sonucunda ortaya çıkan çöp miktarı üzücü bir şekilde şaşkınlık yarattı.

Evkaf Hakkında,

451.yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.