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Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıkartıldı!

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Evrim Teorisi ve Darwin müfredattan çıkartıldı!
Türkiye'de Lise 4. sınıf müfredatında bulunan “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi müfredattan çıkarıldı

eni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi çıkarıldı. Ünitede, Charles Darwin’in Evrim Teorisi, “Evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörleri ve mekanizmaları ile açıklayan teori” olarak anlatılıyordu. Evrim ünitesi, “Canlılar ve Çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Yeni ünitede, öğrencilere, çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi anlatılıyor.

Bakan Yılmaz’a, fizik ve fen kitaplarında Big Bang ve Evrim Teorisi konularının çıkarıldığının sorulması üzerine “Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır? Ayrı bir tartışma gerektiriyor” demişti. Evrenin oluşumuna ilişkin “Big Bang-Büyük Patlama” teorisi fizik kitabında duruyor.

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