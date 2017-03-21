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FBI başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmayı doğruladı

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FBI başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmayı doğruladı
FBI Başkanı Comey, başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi ile birlikte Trump ekibinin Moskova ile olası bağlantısını da soruşturduklarını açıkladı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, Rusya'nın ABD'de sonbaharda yapılan başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve Donald Trump'ın seçim ekibi ile olası temaslarını araştırdıklarını açıkladı. Pazartesi günü Washington'da Temsilciler Meclisi'nin İstihbarattan Sorumlu Komisyonu'na konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Comey, başkanlık seçimleri için yürütülen kampanya sırasında Rus bilgisayar korsanlarının olası saldırılarının yanı sıra Trump'ın ekibi ile Rusya arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığını da araştırdıklarını söyledi.

Comey, bu araştırmalarda Trump'ın ekibi ile Rusya'nın olası müdahalesi arasında "herhangi bir koordinasyon” olup olmadığı sorusuna odaklandıklarını ifade etti. Comey, ayrıca herhangi bir suç işlenip işlenmediğini de araştırdıklarını kaydetti. Ancak Comey, soruşturma devam ettiği ve elde edilen bilgiler gizli olduğu gerekçesiyle ayrıntılı açıklama yapmadı.

Daha önce Amerikan medyasında çıkan haberlerde, FBI'ın Rus hackerların olası saldırıları konusunda başlattığı soruşturma kapsamında Trump'ın seçim ekibinin bu olaylarla bağlantısının da araştırıldığı iddia edilmişti. Comey'in Pazartesi günü yaptığı açıklamalarla, soruşturmanın kapsamının genişletildiği resmen doğrulanmış oldu.

Beyaz Saray: Kanıt yok

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili Comey'in ifadesinin "hiçbir şeyi değiştirmediğini” belirterek, "Trump ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğuna dair kanıt bulunmadığını” dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu komisyonun oturumu başlamadan önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekibi ile Moskova arasında yasalara aykırı bir temas olmadığını ifade etti. Trump, bu iddiaların "uydurma bir haber” olduğunu belirterek, bunun herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde yürütülen kampanyalar sırasında Demokratların parti merkezi ile başkan adayı Hillary Clinton'ın bilgisayarları hackerların saldırısına uğramış ve bu Clinton'ı zor durumda bırakmıştı.

Obama'nın telefonları dinlediğine dair kanıt yok

Öte yandan FBI Başkanı Comey, İstihbarattan Sorumlu Komisyona verdiği ifadede, ABD Başkanı Donald Trump'ın selefi Barack Obama ile ilgili iddialarına da değinerek, Obama'nın Trump'ın telefonlarını dinlettiği yönündeki iddiaların araştırıldığını söyledi. Comey, Trump'ın suçlamalarını destekleyecek "hiçbir bilgiye” ulaşamadıklarını vurguladı. Comey, FBI'ın söz konusu iddiaları "titizlikle” incelediğini belirterek, FBI'ın ve Adalet Bakanlığı'nın bağlı olduğu diğer ilgili kuruluşların, Başkanın Twitter mesajlarındaki iddialarını destekleyen hiçbir bilgiye ulaşamadığını söyledi.

Trump, Mart ayının başında eski Başkan Barack Obama'nın Trump Tower'ın telefonlarını dinlettiğini öne sürmüştü.

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