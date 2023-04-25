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Fenerbahçe ile İstanbulspor puanları paylaştı

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki karşılaşma, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe ile İstanbulspor puanları paylaştı

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendiren Arda Güler, ceza sahası yayı önünden soluna çekerek plase şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Ev sahibinin golünün hemen ardından İstanbulspor geliştirdiği atakla penaltı kazandı. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi Kadıoğlu'nun eline çarptı. Devam kararı veren hakem, VAR'ın çağırması üzerine pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi.

57. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ethemi, meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı ters köşeden filelere gönderdi: 1-2.

66. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroca'nın defansın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan top kaleciyi de yanıltarak üstten ağlara yöneldi: 2-2.

69. dakikada Alioski'nin sol çizgiden içeri gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. İsmail Yüksek'in kale önünden ileriye gönderdiği topu kontrol eden Valencia, sol çaprazdan kat ederek ceza sahasına girdi. Savunma oyuncusunu çalımla geçen Velancia'nın uzak direk dibine gönderdiği topa Pedro dokunarak takımı adına üçüncü golü kaydetti: 3-2.

90+6. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan taç atışında topu alan Emir Kaan Gültekin içeri ortaladı. İyi pozisyon alan Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3.

Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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