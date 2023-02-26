Fenerbahçe-Konyaspor maçında AKP protestosu: Yalan, yalan, yalan…

Süper Lig’deki erteleme maçında Fenerbahçe ile Arabam.com Konyaspor karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu gün karşılaşacak olan iki ekip, deprem felaketi nedeniyle ertelenen maç için yeniden sahaya çıktı ve Süper Lig’deki heyecan kaldığı yerden devam etti.

Maç başlamadan önce atkılarını sahaya atan Fenerbahçeli taraftarlar, depremzedeleri unutmadı. Tribünlerde “Yaşaran gözler umut dolacak, en güzel yarınlar bizim olacak” pankartı açılırken, Fenerbahçeli taraftarların hükümeti protestosu büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜ: HÜKÜMET İSTİFA

“Yalan, yalan, yalan. Dolan, dolan, dolan. 20 sene oldu, istifa ulan” tezahüratıyla AKP hükümetini protesto eden Fenerbahçeli taraftarların, “Hükümet istifa” tezahüratı tribünün büyük kesimi tarafından da destek gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yine protesto tezahüratları yapan Fenerbahçeli taraftarlar, dakikalarca “Hükümet istifa” diye bağırdı.

SİYAH TİŞÖRTLE ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında “Geçmiş Olsun Türkiyem” arka kısmında ise “Yaralarımızı Birlikte Saracağız” yazısı yer aldı.

Konyaspor seremoniye “Futbol Ailesi 1 Martta Canlı Yayında #OmuzOmuza”, Fenerbahçe ise “Acımızın Tarifi Yok Ülkemizin Başı Sağ Olsun” yazılı pankartla çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında ise deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.

BAŞKANLAR ÜLKER STADI’NDA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki maçı; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tribünden takip etti.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, depremzede hayatını kaybedenleri unutmadı. Ülker Stadyumundaki reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile “Yaraları Birlikte Saracağız, Bizim Canımız Türkiye” ve “Ülkemizin Başı Sağ Olsun, Hepimize Geçmiş Olsun” yazıları yer aldı. Doğu tribününde (Maraton Tribünü) “Acımız Tarifsiz, Başımız Sağ Olsun”, Güney tribününde (Okul Açık Tribünü) ise, “Yaşaran Gözler Umut Dolacak, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak” pankartı açıldı.

Öte yandan tribünlerde yer alan taraftarların birçoğu siyah kıyafet giydi. “Türkiye Üşüme Fenerbahçe Seninle” şeklinde tezahüratta bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlarında getirdikleri atkı, bere ve eldivenleri deprem bölgesine gönderilmesi için stat zeminine attı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE

Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul’a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları arasından seçilen, 24 depremzede çocuk seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar sonrasında Batı Tribününde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.