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Fikri Ataoğlu Babalar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Babalar Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fikri Ataoğlu Babalar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Babalar Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların sevgi, rehberlik ve destek sağlayan kahramanlar olduğunu belirtti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yine bir Babalar Günü, yine içim her zamanki gibi buruk...

Babalar Günü geldiğinde, senin burada olmanı dilemekten başka bir şey yapamıyorum.

Babalarımız, bizi büyütürken sevgi, rehberlik ve destek sağlayan kahramanlardır. Babacığım biliyorum beni duyuyorsun... Sen bana değerli yaşam dersleri verdin, beni cesaretlendirdin ve beni her zaman sevgiyle büyüttün. Sevgi dolu anılarımız ve senin bana öğretilerin, kalbimle birlikte her adımda yanımda olacak ve benimle birlikte büyümeye daha da devam edecek.

Babacığım bana öğrettiğin sevgi, cömertlik ve dürüstlük gibi değerleri sürdürerek, senin mirasını yaşatmaya devam ediyorum.

Sonsuz sevgin ve hatıraların benimle her zaman birlikte olacak.

Babalar Günü'nde, sana özlemle sarılıyor ve sana olan sevgimi bir kez daha dile getiriyorum. Sana minnettarım ve sana olan sevgim hiç solmayacak. Sen benim kahramanımsın ve seninle gurur duyuyorum.

Babalarımızın kıymetini bilelim, bu duygularla sevgili babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Yüreğinde evlat acısı yaşayan babalarımıza sabır, huzur ve güç dilerken, hayatını kaybetmiş babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

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