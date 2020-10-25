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Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi etnik gerginlik: 16 ölü

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 Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetti.
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi etnik gerginlik: 16 ölü

 Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamada, hafta başından bu yana başkent Abidjan'a 50 kilometre mesafedeki Dabou kentinde yaşanan etnik çatışmalarda, 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin yaralandığı ve 52 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Olayların, 3. dönemine aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın mensubu olduğu Malinke etnik grubu ile Adjoukrou etnik grubu arasında yaşandığı belirtildi. 

Ağustostan bu yana ülkede cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çıkan olaylarda 30 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 31 Ekim'de yapılacak seçimlerde, mevcut Cumhurbaşkanı Ouattara da dahil 4 aday yarışacak. 

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisinin 2. dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3. dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

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