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Florence Pugh: “Kilomu ve yüzümü değiştirmemi istediler”

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Son dönemin yükselen oyuncularından Florence Pugh, kariyerinin başlarında sıkı Hollywood kurallarına uymasının istendiğini açıkladı.
Florence Pugh: “Kilomu ve yüzümü değiştirmemi istediler”

26 yaşındaki İngiliz aktris Florence Pugh, cumartesi günü verdiği bir röportajda görünüşünü değiştirme baskısına rağmen “asla pes etmediğini” söyledi.

2014 yılında yayınlanan “The Falling” filmiyle çıkış yapan Pugh, Telegraph’a yaptığı açıklamada, rolü aldığı için başta kendisini çok şanslı hissettiğini ancak sonrasında kilosu, yüzü ve kaşlarının şekli gibi şeyleri değiştirmesi istenince bundan rahatsız olduğunu belirtti.

 

OYUNCULUĞUNA ODAKLANIYOR

Oyunculuğuna odaklanan filmler yapmayı sevdiğini söyleyen aktris, kendisine yapılan baskılara kulak tıkadığını belirtti. “Bunda çekici bir şey yok ve sanırım sevdiğim şey bu” diyen aktris, “Tamamen ham olduğumda, o zaman gerçekten izlenebileceğimi hissediyorum” diye ekledi.

Pugh şimdi, Emma Donoghue’nun aynı isimli kitabına dayanan “The Wonder” filminde 11 yaşındaki bir kızın neden dört aydır yemek yemediğini çözmeye çalışan bir İngiliz hemşire olarak rol alıyor. Film, 16 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

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