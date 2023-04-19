“Fly Kıbrıs” Havayolları’nın ilk uçuşuyla ilgili haberler Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Yeni Havayolu Şirketinin İlk Uçuşu” başlıklı haberinde, Fly Kıbrıs Havayolları’nın Pazar günü yapılan ilk uçuşunda, İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na gerçekleştiğini ve Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı’na ithaf edildiğini yazdı.
Haberde, Fly Kıbrıs Havayolları’nın uçuş destinasyonlarına da yer verildi.
Haber, Alithia gazetesinde ise “Yeni Şirketin Uçaklarını Depremlerde Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Türk Gençlerin Anısına İşgal Bölgelerinde Uçurdular” başlığıyla yansıtıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.