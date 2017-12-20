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Frankfurt’taki kamuya açık alanlarda uyuyan ‘evsizlere’ para cezası geliyor

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Frankfurt’taki kamuya açık alanlarda uyuyan ‘evsizlere’ para cezası geliyor
Avrupa Merkez Bankası ve birçok finans kurumunun bulunduğu şehirde gökdelenlerin yanında sokaklarda uyuyan evsizler büyük bir tezat oluşturuyor.

Karar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ülkedeki evsizler için daha iyi destek çağrısında bulunmasıyla aynı döneme denk geldi.

Yeni önlem çok sayıda belediye meclis üyesi tarafından onaylandı. Yetkililer cezanın miktarı hakkında açıklama yapmadı. Ancak cezanın derhal ödenmediği taktirde artırılması planlanıyor.

Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik’in meclis üyesi Christoph Schmitt şehirde evsizler için birçok sığınma yeri ve hizmet noktası olduğunu söylerken, Yeşiller Partisi’nden Beatrix Baumann de bu hizmetlerin pek çok evsiz tarafından “maalesef” kullanılmadığını belirtti.

Sol Partili meclis üyesi Astrid Buchheim ise evsizlerin değil, şehirdeki fakirliğin sorun olduğunu savundu.

Şehir polis yetkilileri ise söz konusu cezanın evsizlerin birkaç kez uyarılmalarına rağmen bulundukları yeri terk etmemeleri durumda verileceğini belirtti. (DW)

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