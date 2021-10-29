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Fransa: Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da kullanılmasından endişe duyuyoruz

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Moskova'nın Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ların kullanılmasından dolayı rahatsızlığını dile getirmesinin ardından Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi.
Fransa: Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da kullanılmasından endişe duyuyoruz

Moskova'nın Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ların kullanılmasından dolayı rahatsızlığını dile getirmesinin ardından Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi. Fransız Dişişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından ötürü endişeli olduklarını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Minsk anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Sözcü ayrıca söz konusu ağır silahların kullanılmasının 27 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese aykırı olduğunu söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.

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