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Fransa'da bebek bezinde kimyasal madde endişesi

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Fransa'da yapılan araştırma bebek bezinde kimyasal maddelerin izini ortaya koydu. 23 üründe yapılan inceleme sonrası Fransız hükümeti üreticilere 15 gün süre verdi.
Fransa'da bebek bezinde kimyasal madde endişesi

Fransız Sağlık Güvenliği Kurumu (Anses) bebek bezlerinde bulunan kimyasalların oluşturduğu tehdit nedeniyle halkı uyardı.

23 farklı bebek bezini test eden Anses, bebek bezlerinde iki yapay parfüm ile yağdan elde edilen aromatik ürünlerin tespit edildiğini açıkladı. Risk taşıyan maddelere, çevre dostu olarak piyasaya sürülen ürünlerde de rastlandığı açıklandı. Araştırma kapsamında bebek bezinin neden olabileceği sağlık sorunlarını ortaya koyan tıbbi araştırma yürütülmediği vurgulandı.

Anses'in Yardımcı Başkanı Gerard Lasfargues, "Emilen kimyasal miktarını hesapladık. Hesaplama, bebek bezinin ne kadar süre giyildiğine, bebeklerin 36 ay boyunca ne kadar bebek bezi giydiğine göre yapıldı. Sonra bu sonuçlar, toksikoloji standartları ile karşılaştırıldı" sözleri ile yürütülen çalışmayı anlattı. Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Lasfagues, "Risk yok diyemeyiz. Sağlık sınırının üzerinde bazı maddeler olduğunu tespit ettik" dedi.

Anses tarafından yapılan araştırma Fransız tüketici dergisi60 Millions de Consommateurs tarafından Ocak ayında yayınlanan bir raporun ardından geldi. Dergi, 12 markanın ürünleri üzerinde yapılan incelemelerde ürünlerin çoğunda kimyasal maddelerin tespit edildiğini açıklamıştı. Bu maddeler arasında kansere neden olduğundan endişe edilen yabancı otların öldürülmesi için kullanılan glifosatın yer aldığı duyurulmuştu. 

Bebek bezi üreticilerine 15 gün mühlet

Raporun ardından Fransız hükümetinden bebek bezi üreticileri ile bir araya gelmek için çağrı geldi. Anses tarafından tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi için 15 gün içerisinde bir plan sunulması istendi.

Fransız Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Ebeveynlere güvence vermek istiyorum: Çocuklarımızın sağlığına ilişkin acil bir risk yok" diye konuştu. "Bebeklerimize bez bağlamayı sürdürmeliyiz. Bunu 50 yıldır yapıyoruz" diyen Bakan Buzyn, çocuklar için uzun vadede sağlık riski oluşabileceğinin raporda altının çizildiğini de hatırlattı. Üreticilerle görüşen Buzyn, "Bu nedenle çocuklarımızı olası etkilere karşı korumak istiyoruz" diye konuştu. Fransız Bakan, üretici firmaların önümüzdeki altı ay içerisinde bu kimyasalları kullanmayı bırakmasını istediklerini dile getirdi.

Bebek bezi üretiminde dünya devi konumundaki Procter and Gamble tarafından yapılan açıklamada şirketin ürünlerinin "güvenli" olduğu vurgulandı. Fransız üreticileri temsilen yapılan açıklamada da ailelere bebek bezi kullanmanın güvenli olduğu konusunda güvence verildi.

Fransa'da bir bebek ortalama 3 bin 800 ila 4 bin 800 bebek bezi kullanıyor.

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