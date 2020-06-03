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Fransa'da binlerce kişi polis aracında öldürülen Adama Traore için yürüdü

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Fransa'da binlerce kişi polis aracında öldürülen Adama Traore için yürüdü
Fransa'da binlerce kişi polis aracında öldürülen Adama Traore için yürüdü

Fransa'da 2016 yılında polis aracında öldürülen siyahi Adama Traore'ya ilişkin Paris Adliye binasında görülen dava sırasında adliye önünde toplanan binlerce kişi polis şiddetine tepki gösterdi.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı gösteriler düzenleniyor. Fransa'da Paris'in kuzey banliyösünde 2016 yılında 24 yaşındaki Adama Traore, jandarma tarafından karakola götürülürken araçta hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada Traore'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve polis aracında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı. Traore’nin ailesi ise adli rapora itiraz etmişti. Traore'nin kız kardeşi Assa'nın çağrısı üzerine dün Paris Mahkemesi'nde görülen dava sırasında Paris Adliyesi önünde toplanan bir grup, hayatını kaybeden Traore için anma ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.

Polis şiddetini kınamak için Paris Mahkemesinin önünde toplanan halka, Sarı Yelekliler de destek verdi. Anma töreni eylem şeklinde başlarken, eyleme katılanlar arasında "Adalet yoksa barış yok da yok", "Adama Traore için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Benzer gösteriler Marsilya şehrinde de düzenlendi.

Fransa’da 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu halde 24 yaşında polis aracında ölen siyahi genç için toplanan bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi ve Paris çevre yolunu da bir süre trafiğe kapattı.

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