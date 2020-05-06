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Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle tüketim tarihi geçen 10 milyon litre bira imha edildi

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Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle tüketim tarihi geçen 10 milyon litre bira imha edildi
Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle tüketim tarihi geçen 10 milyon litre bira imha edildi

Fransa'da, Covid-19 krizi nedeniyle restoran ve barların aniden kapatılması bira üreticilerini de zor durumda bıraktı. Fransa Bira Üreticileri Sendikası kriz nedeniyle tüketim tarihi geçen en az 10 milyon litre biranın imha edileceğini duyurdu.

Sendika yetkilileri, "Kafe ve restoranların kapatılması; turistik etkinliklerin ve festivallerin aniden iptal edilmesi 10 milyon litre biranın imha edilmesine yol açtı" dedi.

300 üyesi bulunan Bira Üreticileri Sendikası Fransa'da üretilen biraların yüzde 98'ini kapsıyor.

Devletten yardım bekleyen bira üreticileri milyonlarca euro kayıp yaşadıklarını belirtiyor.

Fransa Bira Üreticileri Sendikası yetkilisi Maxime Costilhes, "2019 yılında sektörün gelişmesi için 241 milyon euro yatırım yaptık. Bu mebla 4 milyar euroluk ticaret hacmi için oldukça önemli bir rakam. Bira sektörü oldukça borçlu" dedi.

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