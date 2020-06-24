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Fransa’da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı

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Fransa’da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı
Fransa’da köleliği yasalaştıran siyasetçinin heykeline saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Meclisin önünde bulunan, Afrika’da köleliği yasalaştıran ve kölelerin haklarını kısıtlayan, Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Jean-Baptiste Colbert’in heykeline saldırı düzenlendi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, meclisin önündeki Colbert’in heykeline “devlet negrofobisi” yazısının yazıldığı belirtildi.

Bu yazıyı yazan kişinin gözaltına alındığı ve polise “Colbert siyahların öldürülmesini ve tecavüz edilmesini savunuyordu. Yasak olan ırkçılıktır.” dediği kaydedildi.

Paris’te 13 Haziran’da düzenlenen gösteride eylemciler, Colbert’in heykelini hedef göstermişti. Ancak heykele herhangi bir saldırı gerçekleşmemişti.

Fransa’nın eski Başbakanı Jean-Marc Ayrault da Ulusal Meclis’te ve Ekonomi Bakanlığında Colbert adı verilen bir salonun ve bir binanın isminin değiştirilmesini önermişti. Ancak Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bakanlıktaki Colbert isimli binanın adının değiştirilmesine yönelik öneriyi kabul etmediğini belirtmişti.

Fransa Kralı XIV. Louis döneminde devlet bakanlığı yapan Colbert, 1685’te Fransa’nın Afrika’da sömürdüğü ülkelerde köleliği yasalaştıran ve siyah kölelerin haklarını kısıtlayan ve “Code Noir” (Kara Kod) olarak bilinen yasaları çıkarmıştı.

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