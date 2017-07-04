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Fransa'da olağanüstü hal sonbaharda kalkacak

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Fransa'da olağanüstü hal sonbaharda kalkacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını sonbaharda kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Macron, Versay Sarayı'nda "Kongre" şeklinde toplanan Ulusal Meclis ve Senato'ya hitap ederek, cumhurbaşkanlığı dönemindeki öncelikli hedeflerini açıkladı.

"Fransızlara özgürlükleri vermek için olağanüstü hal uygulamasını sonbaharda kaldıracağız." ifadelerini kullanan Macron, bu özgürlüklerin, güçlü demokrasinin varlığı için bir şart olduğunu kaydetti.

Bakanların görevlerinde yaptıkları işlerden dolayı hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Macron, bunu kolaylaştırmak için, bakanların yolsuzluk ve usulsüzlükleriyle ilgili yargılamaları yürüten özel mahkemeleri kaldırmak istediğini belirtti.

MECLİS VE SENATO ÜYELERİNİN SAYISI AZALACAK

Yasama ile ilgili öncelikli hedefinin, Ulusal Meclis ve Senato'daki üyelerin sayısını üçte bir oranında azaltmak olduğunu ifade eden Macron, daha az sandalyeli ve imkanları güçlü bir meclisin daha iyi çalışacağını savundu.

Milletvekili seçim sistemini de değiştirmeye yönelik çağrı yapan Macron, bütün siyasi partilerin temsil edilebilmesi için her siyasi partinin "belli bir oran" ile mecliste yer alması gerektiğini belirtti.

Macron, bundan sonra her yıl Kongre'de konuşma yapacağını vurgulayarak, seleflerinin Ulusal Meclis ve Senato'yu bilgilendirmeden bazı kararlar aldığını kaydetti.

Bu arada Fransa Komünist Partisinin (PCF) milletvekilleri ve taraftarlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, Macron'unVersay Sarayı'nda konuşmasını protesto amacıyla ellerinde parti bayraklarıyla sarayın önünde gösteri yaptı.

Macron, Versay Sarayı'nda "Kongre" şeklinde toplanan milletvekili ve senatörlere hitap eden üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Daha önce eski cumhurbaşkanlarından François Hollande, Kasım 2015'teki terör saldırılarının ardından, Nicolas Sarkozy ise ülkedeki ekonomik kriz dolayısıyla milletvekili ve senatörlere hitap etmişti. Fransa'da 2008 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanları önemli durumlarda Versay Sarayı'nda milletvekili ve senatörlere hitaben konuşma yapabiliyor.

Başkent Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bakanlar Kurulu, iki ay önce olağanüstü halin 6. defa uzatılmasının temmuz ayında parlamentoya sunulması kararı almıştı.

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