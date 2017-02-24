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Fransa'da polis şiddetine karşı eylemlere gaz

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Fransa'da polis şiddetine karşı eylemlere gaz
Fransa'da polisin Theo isimli bir gence tecavüz ettiği iddiaları üzerine düzenlenen eylemler hız kesmiyor.

2 Şubat günü bir banliyöde Theo adlı bir gencin polis tarafından dövüldüğü ve tecavüze uğradığına yönelik haberlerin ardından protestolar başlamıştı.

Parisli siyah genç: Polisin tecavüzüne uğradım

Paris banliyösünde copla tecavüz iddiası: Protestocular karakola saldırdı

Perşembe günü ise başkent Paris'te öğrencilerin 16 liseyi işgal etmesi üzerine polis göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

Bu eylemler Paris'te tecavüz iddiaları ve polisin görevini kötüye kullanması üzerine gerçekleştirilen eylemlerin son ayağı oldu.

Place de la Nation'da başlayan eylemin ardından göstericiler çöp kutularını ateşe verdi.

Sivil giysili polisler bazı öğrencileri gözaltına aldı.

Okulların girişlerine barikatlar kuruldu.

Eylemciler okulların önüne barikat kurarak öğrencilerin ve öğretmenlerin girişine engel oldu.

Yaralanan kimsenin olmadığı söykenirken polis az sayıda kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Siyahi bir genç olan Theo'nun tecavüz edildiğine dair iddialar Paris'teki gençleri kızdırdı.

Çöp kutuları ateşe verildi.

Bazı eylemciler polise taş ettı.

Theo'nun ifadesine göre polisler genç adamı dövdü, ırkçı nefret söylemlerinde bulundu, üstüne tükürdü ve cinsel organına vurdu.

22 yaşındaki Theo, "Karnımın üstüne düştüm, hiç gücüm kalmamıştı" dedi.

Polislerden biri daha sonra Theo'ya copuyla tecavüz etti.

Paris sokaklarında düzenlenen eylemlerde de birçok kişinin elinde 'Theo için intikam' pankartı vardı.

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