  • BIST 86.011
  • Altın 312,735
  • Dolar 6,5426
  • Euro 6,9938
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Fransa'da: Polis sokaktaki evsizlere ceza kesti

» »
Fransa'da: Polis sokaktaki evsizlere ceza kesti
Fransa'da: Polis sokaktaki evsizlere ceza kesti

Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa'da evsizlere polisin ceza kesti. Fransa'nın 'Zaytung'u olarak bilinen Le Gorafi sitesi bu olay yaşanmadan birkaç saat önce haberini yapmıştı.

 Ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti. Euronews'in Lyon'un önde gelen gazetelerinden Le Progres'e dayandırdığı haberine göre, Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAMU), durumu Lyon şehrinin bağlı olduğu Rhone Valiliği'ne mektupla şikâyet etti.

Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Pascal Mailhos, konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek iddiaların gerçek olması durumunda cezaların vakit kaybetmeden iptal edileceğini açıkladı. Vali ayrıca bu tür bir durumun güvenlik güçlerine verilen direktiflere aykırı olduğunun da altını çizdi.

Fransa'nın 'Zaytung'u önceden haberini yapmıştı

Türkiye'deki Zaytung gibi mizansen haberler yapan Fransız Le Gorafi sitesi perşembe gününün erken saatlerinde, "Polisten sokağa çıkma yasağını delen evsize para cezası" başlıklı sahte haberini yayınlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Başbakanı Merkel: 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi krizle karşı karşıyayız19 Mart 2020 Perşembe 16:57
  • Londra’da metro hatları kısmen kapatılıyor19 Mart 2020 Perşembe 10:26
  • Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek18 Mart 2020 Çarşamba 22:49
  • Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın sonuçları neler?18 Mart 2020 Çarşamba 22:43
  • Roma Belediye Başkanı: Kadınlara yönelik şiddet artabilir, birimlerimiz 24 saat hizmet veriyor18 Mart 2020 Çarşamba 20:30
  • Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı18 Mart 2020 Çarşamba 20:19
  • Video| Karantina sayesinde Venedik'in ünlü kanalları temizlendi, balık ve kuğular döndü18 Mart 2020 Çarşamba 18:29
  • 65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi18 Mart 2020 Çarşamba 18:13
  • Almanya'da vaka sayısı 10 bini aştı .18 Mart 2020 Çarşamba 17:28
  • Hükümet 330 milyar sterlin tutarında kredi desteği açıkladı18 Mart 2020 Çarşamba 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti