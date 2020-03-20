Fransa'da: Polis sokaktaki evsizlere ceza kesti

Koronavirüs ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan eden Fransa'da evsizlere polisin ceza kesti. Fransa'nın 'Zaytung'u olarak bilinen Le Gorafi sitesi bu olay yaşanmadan birkaç saat önce haberini yapmıştı.

Ülkenin ikinci büyük şehri Lyon'da yaşandığı iddia edilen olayda güvenlik güçleri, beş evsize sokakta bulunarak yasağı ihlal etmekten ceza kesti. Euronews'in Lyon'un önde gelen gazetelerinden Le Progres'e dayandırdığı haberine göre, Acil Tıbbi Yardım Servisi (SAMU), durumu Lyon şehrinin bağlı olduğu Rhone Valiliği'ne mektupla şikâyet etti.

Auvergne-Rhone-Alpes Valisi Pascal Mailhos, konu hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek iddiaların gerçek olması durumunda cezaların vakit kaybetmeden iptal edileceğini açıkladı. Vali ayrıca bu tür bir durumun güvenlik güçlerine verilen direktiflere aykırı olduğunun da altını çizdi.

Fransa'nın 'Zaytung'u önceden haberini yapmıştı

Türkiye'deki Zaytung gibi mizansen haberler yapan Fransız Le Gorafi sitesi perşembe gününün erken saatlerinde, "Polisten sokağa çıkma yasağını delen evsize para cezası" başlıklı sahte haberini yayınlamıştı.