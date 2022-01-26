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Fransa'daki Yahudilerin yüzde 74'ü sözlü ya da fiziksel saldırıya uğradı

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Fransa’da yapılan bir araştırma, ülkedeki Yahudilerin yüzde 74'ünün sözlü ya da fiziki saldırıya maruz kaldığını ortaya koydu.
Fransa'daki Yahudilerin yüzde 74'ü sözlü ya da fiziksel saldırıya uğradı

Fransa’da yapılan bir araştırma, ülkedeki Yahudilerin yüzde 74'ünün sözlü ya da fiziki saldırıya maruz kaldığını ortaya koydu.

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ve Siyasi İnovasyon Vakfı tarafından Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsüne (IFOP) yaptırılan araştırmaya göre, ülkedeki Yahudilerin yüzde 62'si, karşılaştıkları kötü muamelelerin en büyük nedeni olarak "İsrail'e karşı nefret"e işaret etti.

Fransa'daki Yahudilerin yüzde 74'ü en az 1 kere sözlü ya da fiziksel saldırıya uğradığını bildirirken, bu oran düzenli olarak kipa giyenlerde yüzde 78'e çıktı.

Yahudilerin yüzde 68'i sadece sözlü alay ve tacize uğradığını, yüzde 20'si de fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

"Ülkede Yahudi karşıtlığının yaygın olduğu düşünülüyor"

Araştırma, ülkedeki Yahudilerin yüzde 85'inin, Fransızların ise yüzde 64'ünün Fransa'da Yahudi karşıtlığının yaygın olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Fransızların yüzde 30'u "Yahudilerin ortalamadan daha zengin" olduğunu, yüzde 25'i ise "Yahudilerin finans ya da medya sektöründe aşırı güçlü" olduğunu düşünüyor.

Antisemitik hakaretlerin yüzde 60'ının okullarda yaşandığını gösteren araştırma, Yahudilerin yüzde 48'inin bir tartışma esnasında dini kimliğini gizlediğini, daha önce sözlü ya da fiziki saldırıya uğramış Yahudiler arasında bu oranın yüzde 63'e yükseldiğini ortaya koydu.

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