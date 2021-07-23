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Fransa’dan normalleşme açıklaması: 2023’ten önce olmaz

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Fransa’nın önde gelen bilim insanlarından profesör Jean-François Delfraissy, corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yaptı. Fransız hükümetine de danışmanlık yapan Delfraissy, normale dönüş ile ilgili öngörülerini paylaştı.
Fransa’dan normalleşme açıklaması: 2023’ten önce olmaz

Fransa’nın önde gelen bilim insanlarından profesör Jean-François Delfraissy, corona virüsü salgını ile ilgili açıklama yaptı. Fransız hükümetine de danışmanlık yapan Delfraissy, normale dönüş ile ilgili öngörülerini paylaştı.

BFM TV’ye konuşan Delfraissy, “Ağustos ayının başında Fransa’da günlük 50.000 vakaları görebiliriz” dedi. Dördüncü corona virüsü dalgasının Ağustos ayının ikinci yarısında Fransız hastaneleri üzerinde büyük baskı yaratacağını iddia eden profesör, “Normale dönüş, 2022’ye ve hatta 2023’e gerçekleşmeyecek” ifadesini kullandı.

Son dönemde vakaların tekrar artışa geçtiği Fransa’da son 7 günlük ortalama vaka sayısı 14.000 seviyelerinde seyrediyor.

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