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Fransa'nın Nice Kentinde Bıçaklı Saldırı

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Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Fransa'nın Nice Kentinde Bıçaklı Saldırı

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Fransız yetkililer, Nice'teki Notre Dame Kilisesi yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını belirtti. 

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından, Estrosi ile görüştükten sonra bakanlıkta saldırıya ilişkin toplantı yaptığını aktardı.

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