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Fransız bakan kedisinin ismini 'Brexit' koydu: "Kapıyı açtığımda dışarı çıkmıyor"

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"Her sabah beni uyandırmak için ölümüne miyavliyor çünkü dışarı çıkmak istiyor"
Fransız bakan kedisinin ismini 'Brexit' koydu: "Kapıyı açtığımda dışarı çıkmıyor"

Fransa'nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu bakanı Nathalie Loiseau kedisinin ismini 'Brexit' koyduğunu, çünkü evinin kapısını açtığında dışarı çıkmadığını söyledi.

Le Journal du Dimanche'e konuşan Loiseau, "Her sabah beni uyandırmak için ölümüne miyavliyor çünkü dışarı çıkmak istiyor. Fakat kapıyı açtığımda kararsız kalıyor, yerinde sabit bekliyor. Onu dışarı koyduğumda ise kızgın bir şekilde gözlerini bana dikiyor".

Britanya'da Avam Kamarası Başbakan Theresa May'in sunduğu iki Brexit anlaşmasını da reddettikten sonra geçen hafta "Britanya'nın AB'den bir anlaşma olmadan çıkmasını" da reddetti. Avam Kamarası geçen hafta ayrıca normalde 29 Mart olan Brexit tarihini erteleme yönünde oy kullandı.

İngiliz basınında May'in milletvekillerinden oy toplamak için lobicilik faaliyetlerinde bulunduğu ve üçüncü defa anlaşmayı oylatmak istediği belirtiliyordu. Parlamento başkanı pazartesi günü yaptığı açıklamada "May'in anlaşmada değişiklikler yapmayı kabul etmediği sürece üçüncü bir oylamayı engelleyeceğini" belirtti.

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