G.Birliği Lefkoşa’da kazandı: 87-53

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Savoy Marmara ile Caesar G.Birliği, YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda karşılaştı.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de Savoy Marmara ile Caesar G.Birliği, YDÜ RA-25 Spor Salonu’nda karşılaştı.

Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan İskele ekibi, karşılaşmayı 87-53 kazandı. Marmara karşısında tüm periyotlarda skor üstünlüğü yakalayan G.Birliği, maçtan 35 sayı farkla galip ayrılırken, 6’ıncı maçında 3’üncü galibiyeti elde etti. Marmara ise aldığı yenilgi ile 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3’üncü basamakta yer aldı.

G.Birliği’nde en skorer isim 15 sayı atan James Baker olurken, Atilla Topaloğlu 14 sayı 10 ribaunt ile ‘Double Double’ yapmayı başardı.

Hiçbir oyuncusu çift haneli sayılara ulaşamayan Savoy Marmara’da 9’ar sayı üreten Fırat Ceylan, Halil Kutruza ve Özer Esenyel takımlarının en skorer oyuncuları oldular.