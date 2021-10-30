G20’den 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Maliye ve Sağlık Bakanları toplantısında bir araya geldi. Başkent Roma'da düzenlenen G20 toplantıları kapsamında pandemi ve mali konular birlikte ele alındı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisi, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Maliye ve Sağlık Bakanları toplantısında bir araya geldi. Başkent Roma'da düzenlenen G20 toplantıları kapsamında pandemi ve mali konular birlikte ele alındı.

Toplantıya ülkelerini temsilen katılan bakanlar gelecek yıllarda yaşanabilecek olası pandemilere karşı nasıl bir yol izleneceğini görüştü.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılının ortasına kadar Covid-19’a karşı aşılanmasını sağlamaya yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Bu konuda etkili bir yönetim elde etmek amacıyla özel bir ‘pandemi görev gücü’ oluşturulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Dünya genelinde aşılama oranlarının hala çok düşük kaldığının ifade edildiği toplantılarda aşı patentlerinin konuşulmadığını belirten Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Dünya çapında çok sayıda aşımız var, ancak gerçek şu ki dünyada aşılananların payının çok düşük olduğu alanlar var” diye konuştu.