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Galatasaray’da 60 milyon Euro’luk transfer rüzgarı

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Galatasaray'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor. Galatasaray, satacağı fut bolc kasasını doldurmayı planlıyor.
Galatasaray’da 60 milyon Euro’luk transfer rüzgarı

Galatasaray’ın başarıyla süren sezonu yıldızlarına olan ilgiyi de artırdı. Galatasaray'ın önemli futbolcularına önemli kulüplerden teklifler gelmeye başladı.

Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey şu an en popüler isimler durumunda… Yönetim, bu isimlerin geleceğine karar verirken yerlerini doldurmanın planlarını yapıyor. Öte yandan da ciddi bir bonservis geliri için pazarlıklara hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar 60 milyon Euro'luk bir oyuncu satışı geliri hedefliyor.

Detaylara bakalım…

1- Kerem, Milan’a doğru: Milan, Kerem Aktürkoğlu'nu ciddi şekilde istiyor. İtalyan devi, yıldız futbolcunun pek çok maçını izletti. Galatasaray'ın beklentisi 15 milyon Euro…

2- Boey’e dört kulüp talip: Sacha Boey, İngiliz ve Fransız ekiplerinin yakın markajında… Önde olan kulüp ise kadrosunu büyük oranda değiştirecek Liverpool… Newcastle United ve Crystal Palace da devrede. Serbest kalma bedeli 25 milyon Euro…

3- En gözdesi Nelsson: Victor Nelsson geçen yaz da transferin piyasasının popüler ismiydi. Aletico Madrid halen önde… Ancak daha pek çok önemli kulübün teklif yapması bekleniyor. Galatasaray, 20 milyon Euro’dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

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