  • BIST 1.472,110
  • Altın 484,07
  • Dolar 8,3050
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Galler hükümeti veri yasalarını ihlal etti

» »
İngiltere’de Galler hükümetinin güvenli olduğu iddia edilen hükümete ait web siteleri aracılığıyla 300 kez veri koruma yasalarını ihlal ettiğini açıklayan bir rapor yayınlandı.
Galler hükümeti veri yasalarını ihlal etti

İngiltere’de Galler hükümetinin güvenli olduğu iddia edilen hükümete ait web siteleri aracılığıyla 300 kez veri koruma yasalarını ihlal ettiğini açıklayan bir rapor yayınlandı.

BBC'nin bir raporuna göre, ihlal edilen belgeler arasında "kişisel hassas veriler" ve suç iddiaları yer alıyor.

300 veri ihlalinden sadece 11'i İngiltere veri gözlemcisine rapor edildi.

Galler hükümeti güvence verdi

Galler hükümeti "veri koruma yükümlülüklerini ciddiye aldığı ve bir iç raporlama süreci yürüttüğü" konusunda güvence verdi.

Bu veri ihlallerinden bazıları, sözde güvenli bir hükümet web sitesini içeriyordu.

BBC raporuna göre, Bilgi Komisyonu Ofisi'ne (ICO) bildirilen 11 vakadan üçünün verileri için dolandırıcılık önleme koruması teklif edildi.

Ayrıntılar daha sonra Ulusal Dolandırıcılık Veritabanında işaretlendi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümünden 24 yıl sonra Prens Diana’yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California’ya gidecekti01 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
  • Prens Charles’ın vakfı yolsuzluk iddialarının hedefinde… Adını kullanıp para toplamışlar30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:33
  • Johnson: Saldırılara rağmen tahliyelere devam edeceğiz27 Ağustos 2021 Cuma 11:16
  • İngiltere'de eylem başlatan "çevreci grup" sokaklarda 120 ton çöp bıraktı26 Ağustos 2021 Perşembe 11:19
  • İngiltere'de halka ilk kez antikor testleri sunulacak23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
  • Nüfusunun yüzde 94’ü bağışıklık kazandı ama… Ülkede corona durdurulamıyor20 Ağustos 2021 Cuma 10:41
  • Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine İngiltere'de sert tepki: 'İstihbaratımız bu kadar mı zayıftı?'19 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
  • Boris Johnson: Batı, ABD olmadan Afganistan'daki misyona devam edemezdi18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:58
  • İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan savaşının boşuna olduğuna inanmıyorum14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:32
  • İngiltere’den korkutan El Kaide açıklaması13 Ağustos 2021 Cuma 12:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti