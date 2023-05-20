Gardiyan alımı sınavlarını artık devlet değil özel yapacak

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, gardiyan adayları artık özel sınavlara girecek ancak sınavların kim tarafından yapılacağı henüz belirlenmedi.

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı’nın önerisi ile Gardiyan adaylarının devlet sınavında başarılı olma şartından muaf tutulmasına karar verdi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, gardiyan adayları artık özel sınavlara girecek ancak sınavların kim tarafından yapılacağı, sorumlu olacakları konuları neler olacağının henüz belirlenmedi.

Haberde gardiyan münhallerine talep olmadığı için cezaevinde büyük bir personel eksikliği yaşandığına işaret edildi. Gardiyanların yıllardır devlet sınavlarından muaf tutulmayı talep ettiği hatırlatılarak, bu kararın işe alma prosedürünü kolaylaştırması ve cezaevinin personel sorununun çözmesinin beklendiği kaydedildi.