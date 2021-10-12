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Gates ilk 3'e giremedi!

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ABD’nin en zenginleri listesi Forbes 400 açıklandı
Gates ilk 3'e giremedi!

ABD’nin en zengin kişilerinin listelendiği Forbes 400 listesi yayımlandı. Listede, 1991 yılından bu yana ilk kez Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates ilk iki sırada yer almadı. 1992 yılından 2017 yılına kadar dünyanın ve ABD’nin en zengini olan Gates’in listede gerilemesinin temel nedeni ise 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanması oldu. Jeff Bezos listede ilk sırada yer alırken, geçtiğimiz yıl şirket hisseleri yaklaşık 10 kat artan Elon Musk, 2’nci sıraya yerleşti. İşte ABD’nin en zengin 10 ismi..

Dünyanın 5’inci, ABD’nin ise 4’üncü en zengin kişisi olan Bill Gates, 1991 yılından bu yana ABD’nin en zenginlerinin sıralandığı Forbes 400 listesinde ilk kez ilk iki sırada yer almadı.

Kurucusu olduğu Microsoft’u yüzde 45’ine sahip olduğu sırada 1986 yılında halka arz eden Gates, ertesi yıl 31 yaşında 1,25 milyar dolar servetle dünyanın en genç milyarderi olurken, Microsoft’un yükselişiyle birlikte 1991 yılında ABD’nin en zengin 2’inci kişisi olarak servetini 4,8 milyar dolara çıkarmıştı.

1992 yılında ise servetini 6,3 milyar dolara çıkararak Forbes 400 listesinin ilk sırasına yerleşen Bill Gates, 2018 yılında Amazon kurucusu Jeff Bezos’un kendisini geçmesine kadar ilk sırada yer aldı.

2020 yılında Tesla hisselerinin borsadaki büyük artışı sonrası (yaklaşık yüzde bin) Elon Musk tarafından geçilen Bill Gates son olarak geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşi Melinda French Gates’ten boşanırken halka açık şirketlerdeki en az 5,7 milyar dolarlık hissesini devretmesi nedeniyle listede Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’e geçilerek 4’üncü sıraya düştü.

Listeyi yayımlayan Forbes, Bill Gates’in geçtiğimiz aylarda boşanmaması durumunda, ABD’nin en zengin 3’üncü kişisi olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

25 yıl boyunca dünyanın en zengin kişisi olan ve halihazırda 4’üncü sıraya gerileyen Gates’in servetinin dörtte biri Microsoft’taki tahmini yüzde 1,3’lük hissesinden elde ettiği 31 milyar dolardan gelirken, geri kalanı ise geçtiğimiz günlerde Four Seasons otellerini de bünyesine katan yatırım şirketi Cascade Investment LLC’den geliyor.

İşte Gates’in uzun yıllar sonra ilk 2 sırasında yer almadığı ABD’nin en zengin 10 kişisi:

MICHAEL BLOOMBERG: 70 MİLYAR DOLAR

Bloomberg L.P (Finansal hizmetler, basın-yayın, teknoloji)

STEVE BALLMER: 96.5 MİLYAR DOLAR  

Microsoft

WARREN BUFFETT: 102 MİLYAR DOLAR

Berkshire Hathaway yatırım

LARRY ELLİSON: 117.3 MİLYAR DOLAR

Oracle

SERGEY BRİN: 118.5 MİLYAR DOLAR

Google

LARRY PAGE: 123 MİLYAR DOLAR

Google

BİLL GATES: 134 MİLYAR DOLAR

Microsoft – Cascade Investment

MARK ZUCKERBERG: 134.5 MİLYAR DOLAR

Facebook (WhatsApp, Instagram)

ELON MUSK: 190.5 MİLYAR DOLAR

Tesla, SpaceX

JEFF BEZOS: 201 MİLYAR DOLAR 

Amazon, Blue Origin

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