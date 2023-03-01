Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Kemal Çelik Hayatını Kaybetti

Gazimağusa Belediyesi’ne 1990 ile 1994 yılları arasında başkanlık eden Kemal Çelik hayatını kaybetti.
Eski Belediye Başkanı Çelik, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11:00’de Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak.
Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
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