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Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Kemal Çelik Hayatını Kaybetti

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Gazimağusa Belediyesi eski başkanı Kemal Çelik’i sonsuzluğa uğurluyor
Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Kemal Çelik Hayatını Kaybetti

Gazimağusa Belediyesi’ne 1990 ile 1994 yılları arasında başkanlık eden Kemal Çelik hayatını kaybetti.
Eski Belediye Başkanı Çelik, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11:00’de Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek törenle sonsuzluğa uğurlanacak.

Çelik, Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenecek töreninin ardından Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Belediyesi Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

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