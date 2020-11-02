Gazimağusa Merkez Komutanı Alb. Kırılmaz’dan DAÜ rektörü Prof. Dr. Hocanın’a ziyaret

Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşen ziyarette, Gazimağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Kırılmaz Rektör Prof. Dr. Hocanın’a ve ekibine yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın da başarı dilekleri için Topçu Albay Kırılmaz’a teşekkür ederek, kendisi de yeni göreve başlayan Topçu Albay Kırılmaz ve ekibine başarılar diledi. Nezaket ziyaretinde aynı zamanda Gazimağusa Merkez Komutanlığı ile DAÜ arasında yapılabilecek iş birliği konuları da görüşüldü.